Authentische Begegnung – ein Workshop im ACC

Weimar : ACC Galerie |

Do 10.11.2016 | 19:00



plus zur aktuellen Ausstellung ALLE ACHTUNG!



Authentische Begegnung — ein Workshop | Malo Vidal, Leipzig



In der Schnelllebigkeit unserer Zeit schrumpfen die Momente, in denen wir Freund(inn)en, Partner-(inne)n, Familie oder auch Kolleg(inn)en unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Zu sehr versenken sich die Menschen in die Kommunikationsangebote digitaler Medien wie Facebook, WhatsApp oder Tinder.



In den letzten Jahren entstehen jedoch immer mehr Angebote, die sich um die Qualität von Beziehungen, Kommunikation oder Erleben drehen. Unter dem Stichwort authentische Begegnung werden Workshop-Methoden wie authentic-relating-games, aktives Zuhören, Dialog oder Circling miteinander verbunden, um Begegnungsräume zu eröffnen, die versuchen, über die alltäglichen Formen der Begegnung hinaus zu gehen.



Im Workshop wird es um Resonanz, um authentische Kommunikation und um die Authentizität des inneren Erlebens gehen. Malo Vidal hat Erziehungswissenschaft, Philosophie und Anthropologie studiert und arbeitet als interdisziplinärer Kultur- und Sozialwissenschaftler, Dozent für Postwachstum und Degrowth-Bewegung.

Eintritt: 3 € | erm.: 2 € | Tafelpass: 1 €