Bedien Dich Café mit Kinderstübchen "Nulli und Priesemut" & Klavierkonzert "Meeresbilder"

Der Garten ist offen, in der Sommerküche stehen Kuchen, Kaffee, Tee, Wasser, Sirup und eine Kasse des Vertrauens. Ihr kommt, sucht Euch ein Plätzchen Eurer Wahl, holt Euch was Leckeres aus der Sommerküche, stromert im Garten, an der Pferdekoppel, an den Ilmwiesen, spielt in der Bretterbude, an der Tafel, im Sandkasten, in der Matschküche oder sitzt einfach in der Sonne.



Diesmal wird um 15.30 Uhr der Weimarer Pianist Matthias Huth mit seinen sympathischen Kinderbuchhelden "Nulli und Priesemut" zu Gast sein. Er erzählt die Geschichte "Der kunterbunte Zauberesel" mit Bildern und Musik. Nulli und Priesemut finden im Teich ein rostiges Fahrrad und möbeln es wieder auf. Doch Frosch Priesemut ist dem Drahtesel nicht gewachsen...

Dauer ca. 45 min



19.00 Uhr gastiert der Weimarer Pianist Matthias Huth mit seinem Solo-Programm "Meeresbilder" im Stromergarten. Neben den fotografischen Meeresbildern erwarten die Besucher akustische Meeresbilder, sanfte Improvisationen, die die Beziehung des Menschen zum Element Wasser und besonders zum Meer widerspiegeln. Als Vorbilder benennt Matthias Huth die Musiker Dave Grusin, Keith Jarrett, Didier Sqiban, Jacob Collier sowie die Komponisten der deutschen Romantik und des Impressionismus.

Dauer ca. 70 min



Eintritt frei - Spende erbeten!



www.stromergarten.de, www.sanftesklavier.de