Blechrevolution

Weimar : Jugend- und Kulturzentrum mon ami |

Ein geblasener Sturm auf die Sinne

Weimars legendäre Brassband Tuba Libre feiert in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag. Passend zum runden Jubiläum der Russischen Revolution haben die MusikerInnen befreundete Ensembles aus Deutschland und Frankreich zu einem Blaskapellenfestival eingeladen und gebeten, revolutionäre musikalische Programme zu erarbeiten.

Mit dabei sind Le Pompier Poney Club (Marseille), Brassbanditen (Leipzig), Tinnitussis (Hamburg), Tuten und Blasen (Hamburg) und die Lokalmatodoren Tuba Libre (Weimar).

Freuen Sie sich auf einen Abend mit Bläsern, die gegen die Ungerechtigkeit anblasen. Folgen sie den Tönen und Klängen, die revolutionäre Utopien entstehen lassen. Und wippen Sie im Rhythmus bis Sie anfangen das Tanzbein zu schwingen.

Zum Geburtstagsständchen, am Abend im mon ami, spielen die Ensembles mit ihrem ganz eingenen BlechBlasSound auf.



Koproduktion: Tuba Libre, Kunstfest Weimar

Kooperationspartner: Jugend und Kulturzentrum mon ami Weimar

Karten sind für 10,-/ 6,- Euro über die Webseite des Kunstfestes sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.