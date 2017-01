Weimar : mon ami |

Es war einmal.…. So fangen viele bekannte Märchen an. Das Kinder-Eltern-Theater des Kinderhauses Weimar spielt in diesem Jahr eine Geschichte, die wir alle kennen und trotzdem können wir sie nicht oft genug hören. In der Geschichte von Cinderella und ihren Weg durch Dick und Dünn bis zu Ihrem Sieg über alles Böse und Hässliche, werdet Ihr erleben, wie es Cinderella geschafft hat, ein glückliches Mädchen zu werden. In einer liebvollen und traumhaften Inszenierung, in der 30 kleine und große DarstellerInnen mitwirken, wird diese Geschichte mit viel Phantasie und Kreativität erzählt.



Veranstalter: Kinderhaus Weimar