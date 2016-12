Die Andreas-Max-Martin-Weihnachtsshow im mon ami

Jazz oder Engelchor, Trompete oder Harfe, Kamin oder Winterspaziergang – das sind Gewissensentscheidungen, die Sie bei der Andreas-Max-Martin-Weihnachtsshow garantiert nicht treffen müssen. Unser Entertainmentexperte will niemanden überfordern. Er trifft die Entscheidungen basierend auf Insiderwissen, denn er hat ein Praktikum am Nordpol gemacht. Mit Knecht Ruprecht hat er Punsch gekocht, mit Väterchen Frost musiziert und mit dem Weihnachtsmann den Geschenke-TÜV abgenommen. Hochmotiviert ist unser Jazzwichtel zurück und hat mit seinem unwiderstehlichem Charme natürlich auch das Christkind umgarnt, so dass es das Instrument des Himmels, die Harfe, samt spielendem Engel Esperanza Ehrle geschickt hat. Und der Meister lässt sich nicht lumpen und präsentiert mit seiner Band einen ganz neuen Song. „Es klingelt an der Tür“ lässt Weihnachtliches vermuten. Doch der Untertitel „Ich könnt Dein Vater sein“ sorgt dafür, dass es nicht allzu besinnlich wird.Weitere Infos unter www.andreas-max-martin.de Veranstalter: mon ami WeimarEintritt: 10,- Euro / erm. 6,- Euro / WP