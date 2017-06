Die Erschaffung des Neuen Menschen | Wladimir Kaminer

Weimar : Notenbank |

Auf Einladung der ACC Galerie Weimar wird Wladimir Kaminer in der NOTENBANK über "Die Erschaffung des Neuen Menschen" sprechen. „Dies war die wichtigste Aufgabe der Revolution, damit wurden in erster Linie Künstler und Wissenschaftler beauftragt und sind gescheitert.



Über das bessere Scheitern werde ich erzählen“ sagt der in Moskau geborene Schriftsteller, der seit 1990 in Berlin lebt und anlässlich des 100. Jahrestages der Oktoberrevolution auf seine alte Heimat blickt. Mehr als genug Stoff also für eine liebevoll verzweifelte Auseinandersetzung mit Russland.



»Die Zukunft ist in der russischen Wahrnehmung etwas, was von allein kommt, aus der Ferne. Wie die kommunistische Zukunft, auf die sie siebzig Jahre gewartet haben. Dann haben sie festgestellt, sie kommt nicht, weiter zu warten hat keinen Zweck, und haben angefangen, auf die kapitalistische Zukunft zu warten.



Diesen einfachen Gedanken, dass es überhaupt keine Zukunft gibt, außer man macht sie selbst, haben sie nicht verinnerlicht.« (Wladimir Kaminer in der Jüdischen Allgemeinen).



Kartenvorverkauf ab sofort in der ACC Galerie Weimar.



Dienstag, 19. September 2017, 20:00 Uhr, Notenbank Weimar, Steubenstraße 15, 99423 Weimar

Eintritt: VVK: 15 € AK: 19,17 €