Die Rolle der Aufmerksamkeit in Kunst und Design | Karl Schawelka, Weimar

Weimar : ACC Galerie |

Aufmerksamkeit zu erhalten zählt zu den begehrtesten Gütern in unserem Leben. Kinder wollen die Aufmerksamkeit ihrer Eltern, Lehrer die ihrer Schüler, Frauen die der Männer und umgekehrt und natürlich Künstler die ihres Publikums. Wie weit Menschen zu gehen bereit sind, um wenigstens kurzfristig etwas Aufmerksamkeit zu erregen, kann man in der Mode und natürlich in Fernsehsendungen wie Dschungelcamp ersehen. Die gesamte Werbebranche beschäftigt sich vor allem damit, Aufmerksamkeit zu erregen, ehe andere Intentionen ins Spiel kommen.



Was nicht unsere Aufmerksamkeit erregt, wird sofort vergessen. Wie also erhält man Aufmerksamkeit? Es gibt biologische Programme, denen wir unwillkürlich folgen. Ein lauter Knall, eine herausstechende Farbe oder rasche Bewegungen lenken die Aufmerksamkeit auf sich. Auch was für unsere biologischen Aufgaben relevant ist, wie Gefahren, Sex, Nahrung oder Status findet leicht Beachtung. Unerwartetes und Neues sollte genauer untersucht werden.

Es gibt natürlich auch kulturelle Überlagerungen und Überformungen dieses Programms. Was unerwartet ist oder als schockierend gilt, hängt von den jeweiligen Erwartungen und Regeln ab. Was für mich neu ist, ist für Experten vielleicht ein alter Hut. Gerade die Künstler haben sich als Meister darin gezeigt, Aufmerksamkeit zu erlangen. Andrerseits steht es in den jeweiligen konkreten Situationen nicht jedem zu, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Wer dies dennoch tut, wird abgestraft. Auch ist Aufmerksamkeit nur der erste notwendige Schritt, ohne den zwar alles andere vergeblich ist, der aber nicht hinreicht. Wenn die Aufmerksamkeit als unverdient erscheint, fühlen wir uns betrogen. Sie muss Sinn machen, damit sie Wirkung entfaltet.



Im Vortrag werden gewisse Mechanismen der Aufmerksamkeit im Alltag und auch im Kunstbereich vorgeführt und diskutiert.



Donnerstag, 8. Dezember 2016, 19:00 Uhr, ACC Galerie

Eintritt: 3 € | erm. 2 € | Tafelpass 1 €