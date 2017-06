"Die Schöpfung" von Haydn in der Buttelstedter Kirche St. Nikolai

Buttelstedt: Kirche St. Nikolai |

Zu zwei herausragenden Konzertterminen im Weimarer Land lädt der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Apolda-Buttstädt im Juni ein. Zur Aufführung gelangt »Die Schöpfung« von Joseph Haydn (Hob. XXI:2) am Sonntag, dem 18.06.2017 um 17.00 Uhr in der Nikolaikirche Buttelstedt sowie am Sonnabend, dem 24.06.2017 in der Lutherkirche Apolda. Der eigens dafür gegründete Oratorienprojektchor, der aus Sängerinnen und Sängern von Chören der Region besteht, bereitet sich unter Anleitung der Kantorinnen und Kantoren des Kirchenkreises seit Januar intensiv auf die Konzerte vor.



Das Konzert in Buttelstedt läuft in der Reihe "Helft der Peternell-Orgel Buttelstedt"