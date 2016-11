"DIE URSONATE" - Abschlusskonzert Jazzmeile Thüringen am Sonntag, 27.11. um 20.00 Uhr

Eine Sonate in Urlauten von Kurt Schwitters - neu arrangiert

Anlässlich des 100jährigen DADA-Jubiläums und der Einladung der Inszenierung „der die mann“ mit Texten von Konrad Bayer und des Regisseurs Herbert Fritsch wird die „Ursonate“ von Kurt Schwitters im Zusammenspiel mit dem Jazz Quartett Potsa Lotsa in einer Komposition von Anke Lucks und einer Interpretation von Thomas Krüger präsentiert.Thomas Krüger – rezitation / Anke Lucks – tb, compundPotsa Lotsa: Silke Eberhard – as / Patrick Braun – ts / Nikolaus Neuser – tp / Gerhard Gschlößl - tbWeitere Informationen unter www.silkeeberhard.com Veranstalter: mon amiKarten gibt es im Vorverkauf für 9,- Euro / erm. 5,- Euro zzgl. VVK-Gebühr in der Tourist-Information Weimar sowie für 11,50 Euro / erm. 7,50 Euro an der Abendkasse.