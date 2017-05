Am Pfingstsonnabend gibt es wieder ein kleines Dorffest in Lengefeld .

Neben der Kaffeestube und einem umfangreichen Kinderprogramm steht wieder das Hammelkegeln an. Hier warten gute Preise auf die Besten. Zum Tanz am Abend wird geladen und der Eintritt ist frei.

Natürlich brennt der Rost, und so allerlei Getränke stehen bereit.

Gäste sind herzlich willkommen.