Dresen | Prahl + Band

Weimar : Jugend- und Kulturzentrum mon ami |

Sonderkonzert „Leinen Los“ Axel Prahl und Andreas Dresen – die als Schauspieler bzw. Regisseur von Kritik wie Publikum hoch geschätzt werden – greifen gemeinsam zu Gitarre und Mikrofon und haben eine Band, die von hinten kräftig Druck macht. Denn beide eint ihre Leidenschaft zur Musik und die Liebe zu deutschsprachigen Songs, was sie gelegentlich mit Konzertauftritten zur Freude des zahlreichen Publikums genießen. Im Musikprojekt von Dresen | Prahl dominiert immer der Spaß am gemeinsamen Musizieren. Neben Songs von Gerhard Gundermann, Rio Reiser, den Scherben oder Gisbert zu Knyphausen, spielen Sie natürlich auch Stücke von Axel Prahl, der mit seinem Inselorchester schon seit einiger Zeit umjubelt durch Deutschland und Österreich tourt.



Veranstalter: mon ami

Karten gibt es für 30,- Euro zzgl. VVK-Gebühren in der Tourist-Information Weimar (03643-745745) sowie für 36,- Euro an der Abendkasse.