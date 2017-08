Ein Raum für die Weimarer Kinderbibel

Ein interaktives Angebot für Kinder und Jugendliche,

die sich u.a. anhand des Cranachaltars auch nach dem Reformationsjubiläum mit diesem vielschichtigen Thema beschäftigen möchten.

Nach der erfolgreichen Durchführung des Projektes „Weimarer Kinderbibel“ im Rahmen der Reformationsdekade werden deutschlandweit Gruppen von Kindern und Jugendlichen in die Weimarer Herderkirche eingeladen, sich kreativ und interaktiv mit der Reformation und der Bibel zu beschäftigen.Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche in Alter von 13 bis 15 Jahren. Nach einer kurzen Einführung durch Pfarrer Sebastian Kircheis und die Projektleiterinnen Dr. Annette Seemann und Prof. Dr. Andrea Dreyer kann der Raum selbständig besichtigt und getestet werden.Anfragen:• Tel. 03643-776699• E-Mail: literarische-gesellschaft@t-online.de)Weiterführende Informationen:www.weimarer-kinderbibel.de., www.literarische-gesellschaft.de/projekte/weimarer-kinderbibel