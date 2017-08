Neue Englisch Kurse für Senioren in Paderborn





Wir bieten

• ein Mal pro Woche

• tagsüber

• in kleinen Gruppen

• keine Vorkenntnisse erforderlich

• Sprechen satt Grammatik

• Mindestalter: 50 Jahre



• Anfänger u. Fortgeschrittene

• Informationsveranstaltung



Sie wollen

...ein paar Worte Englisch mit ihren Enkeln

sprechen?

...englische Begriffe verstehen, die uns täglich begegnen?



...sich auf Reisen verständigen?

...in Gesellschaft aktiv sein und geistig am Ball bleiben?