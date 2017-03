Weimar : ACC Galerie |

Florian Jäger, Jena/Berlin



„Fake News“ und „Alternative Fakten“ sind heute allgegenwärtig im gesellschaftlichen Diskurs und beeinflussen das Denken und Handeln zahlreicher Menschen online wie offline. Die Art, wie heute in den sozialen Medien und von hoher politischer Stelle mit der Wahrheit verfahren wird, ist dabei wohl unvergleichlich in der Geschichte. Der informative Wert von Nachrichten scheint einem anderen gewichen: der sozialen Beeinflussung.



Florian Jäger hat sich aus sozialpsychologischer Perspektive eingehend mit den Mechanismen von „Fake News“ und ähnlichen Phänomenen auseinandergesetzt und möchte diesen gerne gemeinsam mit den Gästen weiter auf den Grund gehen.



Zahlreiche Fragen drängen sich auf: Wie wirken Fake News und Alternative Fakten? Warum nehmen manche Menschen sie unhinterfragt und sogar zustimmend auf? Inwiefern unterscheiden sie sich überhaupt von „News“ und „Fakten“? Müssen wir uns vor Fake News sorgen?



Und wagen wir den Sprung aus unserer Komfortzone: Was können wir selbst tun, um sie in ihrem Wirken zu schwächen?







Donnerstag, 6. April 2017

