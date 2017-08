Folk Trio „North Sea Gas“ begeisterte die über 100 Zuhörer

Mit dem neuen Programm „Scottish Roots“ ging das Folk-Trio zurück zu den Wurzeln.Bandchef Dave Gilfillan (Gitarre, Banjo), Ronnie MacDonald (Gitarre, Bouzouki) und Grant Simpson (Fiddle) stellten ihr neues Album „When We Go Rolling Home“ vor, welches an diesem Abend auch signiert verkauft wurde. Es ist das 18. Seit der Gründung des Ensembles 1980.Zu hören waren während des Konzerts Titel dieser CD, aber auch Lieder aus 37 Jahren erfolgreicher Bandgeschichte. Zeitgenössische Songs treffen auf atemberaubende traditionelle Stücke. Die Balladen riefen wahre Beifallsstürme hervor und Liebeslieder gingen förmlich unter die Haut.Der anhaltende Beifall der Zuhörer animierte die Musiker zu mehreren Zugaben und dem Versprechen von Bandchef Dave Gilfillan, im nächsten Jahr wieder in Blankenhain aufzutreten.