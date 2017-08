»Fork and Fiddle« und »Lottes Flausen«

Weimar : mon ami |

Es zuckt wieder in den Beinen, wenn Fork and Fiddle aufspielen und zum Tanzabend einladen. Gespielt werden Lieder und Tänze aus Europa, Israel und Amerika. Heitere Unterstützung gibt es von Lottes Flausen, die Folkmusik aus Deutschland, Schweden und dem Balkan spielen.

Veranstalter: Fork and Fiddle

Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.