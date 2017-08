Freiwillige gesucht! Die TANZWERKSTATT Weimar ist neue Einsatzstelle des BFD Kultur und Bildung﻿

Der BFD richtet sich unter anderem an Personen nach der Elternzeit, einer längeren Berufspause oder Rentner und bietet diesen Personen ab 27 Jahren die Möglichkeit, sich kulturell zu engagieren und aktiv zivilgesellschaftliche Prozesse mitzugestalten. Die TANZWERKSTATT bietet dabei ein sehr spannendes und vielfältiges Einsatzfeld, je nach den individuellen Fähigkeiten und Interessen.„In unserer Tanzschule mit knapp 50 Tanzkursen wöchentlich gibt es eine Menge zu tun, wir freuen uns daher sehr auf einen freundlichen Helfer!“, so Janina Reimer, stellv. Leiterin der TANZWERKSTATT.Tanzen ist Gemeinsamkeit und man lernt immer nette Leute kennen – diese Erfahrung möchte die TANZWERKSTATT allen Interessierten und nun neuerdings auch einem Freiwilligen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes ermöglichen. Wer sich nun angesprochen fühlt, kann sich gern weiter informieren unter www.tanzwerkstatt-weimar.de oder per Mail: info@tanzwerkstatt-weimar.de