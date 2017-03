Frühjahrstage zeitgenössicher Musik

Die Weimarer Frühjahrstage für zeitgenössische Musik bieten jedes Jahr ein Podium für Ur- und Wiederaufführungen durch herausragende Ensembles aus dem In- und Ausland. Schwerpunkte des internationalen Festivals sind stets zwei Kompositionswettbewerbe für Kammermusik und Orchester sowie Konzerte, welche die Vielfalt der zeitgenössischen Musik bis hin zu experimentellem Jazz, Crossover oder Elektronik widerspiegeln. Vermittlungsprojekte, Vorträge und Workshops bereichern das Konzertprogramm um theoretische, wissenschaftliche und berufsspezifische Hintergründe aus der Welt der zeitgenössischen Musik und darüber hinaus. 2017 stehen der internationale Austausch und die Nachwuchsförderung im Mittelpunkt. So sind u.a. das Ensemble Suono Giallo aus Italien, die Performancekünstlerin Alwynne Pritchard aus Norwegen, die Jenaer Philharmonie, das Ensemble via nova aus Weimar, die Ausnahmeschlagzeugerin Sabrina Ma und das länderübergreifende Ensemble der Länder in Weimar zu hören und zu sehen. Über 30 Ur- und Wiederaufführungen deutscher, italienischer, griechischer, slowenischer, chinesischer, österreichischer, Schweizer und koreanischer Komponisten stehen auf dem Programm.Infos: http://via-nova-ev.de Veranstalter: via nova e. V.Eintritt 12,- Euro / ermäßigt 8,- Euro