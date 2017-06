Fête de la Musique 2017 in Weimar auch mit Geschwister taktlos

Weimar : Eckermann Buchhandlung |

Am 21. Juni war Sommeranfang - und der längste Tag im Jahr.

Mittwoch war auch Sommersonnenwende. Das heißt, die Sonne erreicht - auf unserer nördlichen Erdhalbkugel - ihren höchsten Stand. Aus diesem Grund ist der 21. Juni der längste Tag und die hat die kürzeste Nacht. Ab dem 22.06.17 geht die Sonne wieder später auf und der Sonnenuntergang beginnt früher. So haben es viele Bürger und Besucher genutzt den langen Abend durch die Gassen von Weimar zu ziehen, wo an vielen Orten der Altstadt Musik erklang.Wir, die Geschwister taktlos, spielten live zwei Stunden vor der Eckermann-Buchhandlung. Natürlich haben wir uns sehr über die Resonanz, den Beifall und die große Zahl der Zuhörer gefreut. VIELEN DANK - Ihr ward ein tolles Publikum. Das bewies, dass unser Konzept – Musik für Alt und Jung – auf ging.Übrigens wer es verpasst hat kann uns auf der Landesgartenschau Apolda live und OpenAir am Samstag, den 24.06.2017 ab ca. 14:00 Uhr vor dem „Gottes Gartenhaus“ erleben!Weitere Infos unter : http://fete.weimar.de/index.php?id=145 und http://www.geschwister-taktlos.de