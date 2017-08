Die nächste „Geistliche Sommermusik“ in der evangelischen Kirche Bad Berka gestaltet am 23. August um 19.30 Uhr der Posaunenchor der Stadtkirche „St. Marien“ unter Leitung des Landesposaunenwartes Frank Plewka. Ein bunter Reigen vom alten Tanz über Lieder und Intraden bis hin zu mitreißenden Stücken aus Swing und Pop versprechen einen frohen musikalischen Abend. Der Abschlussabend der Sommermusiken findet am 30. September um 19.30 Uhr in der Stadtkirche Bad Berka.