Weimar : mon ami |

Groß gegen Klein, Seide gegen Wollen, Reißverschluss gegen Knopf, Alt gegen Neu. Wie auch immer sie sich entscheiden, es wird auf jeden Fall BUNT.

Der Frühling kommt gewiss und manch verblichenes Stück muss entsorgt werden. Zum Wegwerfen zu schade werden Mantel, Jacke, Kleid etc. einfach aufgehängt und anschließend kann das Stöbern in all diesen Raritäten beginnen. Fröhliche Kultur begleitet den Abend. Herren sind besonders willkommen.

Und so neu eingekleidet, kann dann noch schick das Tanzbein zur erlesenen Auswahl von DJane Schuchi geschwungen werden.



Veranstalter: Gnadenlos schick

Eintritt: 4,- Euro / ohne Tauschobjekt 5,- Euro