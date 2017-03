Guitarmania VI

Weimar : mon ami |

Zum sechsten Mal laden die beiden Gitarristen Thomas Fellow und Falk Zenker in ihrer Konzertreihe GUITARMANIA einige der interessantesten Künstler der aktuellen internationalen Gitarrenszene ein, die die Gitarre auf dem Gebiet des Jazz und der Weltmusik voranbringen und dabei faszinierende neue Techniken und Klangwelten erschließen.

Auf eine erstaunliche Kariere kann der gerade mal 21jährige französische Gitarrist ANTOINE BOYER zurückblicken. Bereits geadelt als umjubelter Gast auf internationalen Konzertbühnen und CD-Produktionen mit der Cremé de la Cremé der französischen Gypsy-Jazz-Szene (Mandino Reinhardt/ Francis-Alfred Moerman) studiert er zurzeit klassische Gitarre in Paris. Neben internationalen Jazz- und Klassik-Awards erhielt er 2016 mit seinem Flamencoduo auch den "European Guitar Award" in Dresden für seine souveräne Interpretation u.a. anspruchsvollster Kompositionen von Paco de Lucia. Seine Solokompositionen kursieren als YouTube-Videos mit bemerkenswerten Klicks im Netz und beeindrucken mit höchster technischer Brillanz, harmonischem Reichtum und berührender Emotionalität.

Als einen echten Gitarrenfreak kann man den Dresdner CHRISTIAN BUCHMANN bezeichnen. In Schulpforte als Gitarrenschüler von Falk Zenker auf den Weg gebracht, studierte er in Dresden bei Thomas Fellow Weltmusik und gewann 2009 ebenfalls den „European Guitar Award“. Der 33Jährige entwickelte mit seinem Forschergeist ganz eigene spektakuläre Spieltechniken aus Tapping, Flageolette und perkussiven Elementen, die ihn seine Kompositionen realisieren lassen - gespeist sowohl aus experimentellem Rock und Clubbeats als auch Neuer und Klassischer Musik. Mit verschmitztem Witz und technischer Perfektion lässt er eine poetisch-kraftvolle Musik entstehen, die in die Beine fährt und dem Publikum ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Spielender Gastgeber in diesem Jahr ist FALK ZENKER, der gerade sein 20jähriges Solokonzertjubiläum mit einer umfangreichen Tour und der Veröffentlichung seines vierten Soloalbums „Falkenflug“ bei Acoustic Music feiert. Mit seiner assoziativen Musik zwischen Mittelalter, Klassik, Flamenco, Improvisation und Weltmusikmoderne -realisiert mit virtuosem Gitarrenspiel, ungewöhnlichen Klangerzeugern und seinem ausgefuchsten Live-Looping, kann er mittlerweile auf ca. 1000 Solokonzerte zurückblicken. Getragen von dieser reichen Erfahrung entführt er sein Publikum mit dem neuen Programm „Falkenflug“ in atemberaubende Höhen, in schwerelose Traumlandschaften und zu heiter-kreativen Gedankensprüngen durch Zeit und Raum.



Veranstalter: mon ami

Karten gibt es für 15,- Euro / Schüler & Studenten 10,- Euro zzgl. VVK-Gebühr in der Tourist-Information (03643-745745) und bei www.ticket-leistung.de sowie für 19,- Euro / Schüler & Studenten 14,- Euro an der Abendkasse