Handspinngruppe Weimar beendet Sommerpause am 5. August 2017 zum Schäfertag in Hohenfelden

Jetzt kanns aber wieder losgehen und das tut es auch und dann noch zu einem wichtigen Event.Zum ersten mal nach der Sommerpause 2017 trifft sich die Gruppe im Freilichtmuseum Hohenfelden zum Schäfertag.Dort wird der oder die schnellste SpinnerIN ermittelt, das Spinnhandwerk gezeigt und Wolle, Fasern sowie andere Waren aus dem Textilbereich verkauft.Das Hauptprogramm bilden aber natürlich die Schäfer mit ihren Tieren. Sie zeigen, wie sie mit ihrer Herde arbeiten, wie geschoren wird und noch allerlei andere Sachen rund ums Schaf.9:00 Uhr gehts diesmal schon los und es werden viele Gäste erwartet. Alles findet im oberen Teil des Museums statt, die Straße heißt Am Eichberg.Wer an diesem Tag nicht kann und mit der Gruppe Kontakt aufnehmen möchte, noch sind Plätze frei, sie trifft sich wieder am 10. August in München (Bad Berka), meldet sich unter folgender e mail Adresse:HandspinnereiGiftgrue@outlook.de