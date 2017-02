Helene Blum & Harald Haugaard

Weimar : mon ami |

Helene Blum ist nun endlich wieder mit einem neuen Album im Gepäck auf Europatour und macht diesmal Station in Weimar. Mit vielen eigenen Songs und überwiegend selbst produziert, offenbart „Droplets of Time“ mehr denn je Helene Blums persönliche Handschrift und ihr vielseitiges Können. Tief beseelt vom Sound des traditionellen wie modernen nordischen Folk, flirtet Helene Blum auch mit dem Pop, öffnet sich dem Jazz, lässt sich von der Singer/Songwriter-Kunst beflügeln. Vier Jahre liegen zwischen ihrem aktuellen und dem letzten Album „Men med åbne øjne“, das weltweit gefeiert wurde. Vier Jahre - ein Wimpernschlag oder eine kleine Ewigkeit, aber die Zeit bleibt nicht stehen. Viele der neuen Songs erzählen von der Zeit; von verlorener Zeit, vergangenen und kommenden Zeiten. Und von Wendepunkten, die das eigene Leben um 180 Grad drehen können. Oder den Lauf der Geschichte. Neben Eigenkompositionen finden sich auch neu arrangierte, überlieferte dänische Lieder auf diesem Album. An Helene Blums Seite: Dänemarks Teufelsgeiger Harald Haugaard, der mit seinem vielseitigem Spiel das abwechslungsreiche Repertoire Helene Blums gekonnt unterstreicht.

Besetzung: Helene Blum- Gesang und Violine, Harald Haugaard – Violine, Kirstine Elise Pedersen – Cello, Mikkel Grue – Gitarre, Sune Rahbek - Schlagzeug



www.heleneblum.dk



Veranstalter: mon ami

Karten gibt es für 10,50 Euro zzgl. VVK-Gebühr in der Tourist-Info Weimar (03643-745 745) und bei www.ticket-leistung.de sowie für 13,50 Euro an der Abendkasse