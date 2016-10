HFT 2016: Black Queer Music

Weimar : M18 - Haus der Studierenden |

Vortrag im Rahmen der Hirschfeld-Tage (#HFT16)



Die Wirkfelder und Interventionsebenen Schwarzer queerer Musik werden in Hinblick auf die queere wie auch die Mainstream-Gesellschaft analysiert, sodass Einflüsse sichtbar gemacht werden. Wie wird Schwarze queere Musik wahrgenommen? Was spiegelt sie wider? Welche Erfahrungswerte sind national, welche international versteh- und erlebbar?



Im Rahmen des Vortrags werden Musikvideos präsentiert und im Detail betrachtet, wissenschaftliche und populäre Texte zu dem Thema genutzt, um anhand des Themas Einblicke in die Relevanz von Raum, Butch-Femme-Dynamiken, Kapitalismus uvm. zu erhalten. Im Rahmen der Recherche wurden auch Interviews mit verschiedenen Forscherinnen geführt, die in Querschnittgebieten arbeiten.



Der Vortrag der Blogger_in SchwarzRund, die sich selbst als radical latin@ positioniert, entstand in Teilen im Seminar Feministische Öffentlichkeiten — Interventionen

an der Humboldt Universität zu Berlin.



... am Freitag, den 04.11.2016, 18.00 Uhr

... im Haus der Studierenden, m18

... (Marienstraße 18, Weimar)

... Eintritt frei

... Infos: www.queerweg.de/hirschfeldtage // www.weimar.aidshilfe.de // www.lsvd-thüringen.de // www.hirschfeld-tage.de

... Veranstalter_in: Vielfalt Leben - QueerWeg Verein für Thüringen e. V.



Die Veranstaltung wird gefördert durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im Rahmen von DENK BUNT - Thüringer Landesprogramm.



// AUSSCHLUSSKLAUSEL //

Entsprechend § 6 Abs. 1 VersG sind Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch sexistische, homophobe, trans*phobe, inter*phobe, rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, von der Versammlung ausgeschlossen.