HFT 2016: Schernikau-Revue

Revue im Rahmen der Hirschfeld-Tage (#HFT16)Zum 25. Todesjahr des Dichters, Kommunisten und Schwulen Ronald M. Schernikau gleitgelen die beiden Terrortunten K. Schrapnell und Fabina Fabulös durch einen Abend voller Spaß, Musik und Perversitäten. Werke von Schernikau werden natürlich auch gelesen. "Die Dummheit der Kommunisten halte ich für kein Argument gegen den Kommunismus."... am Samstag, den 10. Dezember 2016, 20.00 Uhr... in der Iconotop - Galerie Christian Finger... (Herderplatz 12, Weimar)... Eintritt frei... Infos (Veranstaltung): http://biko.arranca.de/index.php?c=programm&nr=191... ... Infos (Hirschfeld-Tage): www.queerweg.de/hirschfeldtage // www.weimar.aidshilfe.de // www.lsvd-thüringen.de // www.hirschfeld-tage.de... Veranstalter_in: Bildungskollektiv BiKo e.V.Die Veranstaltung wird gefördert durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im Rahmen von DENK BUNT - Thüringer Landesprogramm.// AUSSCHLUSSKLAUSEL //Entsprechend § 6 Abs. 1 VersG sind Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch sexistische, homophobe, trans*phobe, inter*phobe, rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, von der Versammlung ausgeschlossen.