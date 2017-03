I love WE

Weimar : mon ami |

Auch die sechzehnte Ausgabe von „I love WE“ vereint wieder alte und neue, ehemalige und aktuelle Weimarer und überlässt es damit nicht dem Zufall, alte Freunde und Bekannte, Klassenkameraden oder sogar die erste Jugendliebe wieder zu treffen.

Das Wiedersehen will gebührend gefeiert werden und das könnt ihr an drei Bars und auf zwei Dancefloors.



Veranstalter: I love WE

Eintritt: 7,- Euro inkl. 0,50 Euro Kulturförderabgabe und 1,- Euro Spende für ein städtisches Projekt. Alle weiteren Informationen auf www.ilovewe.de.