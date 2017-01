Immer wieder Russland – Abenteuer – Wodka – Kaviar

Weimar : mon ami |

Der Russische Abend startet um 18.00 Uhr mit einer Wodkaverkostung. Christian Schöfer führt auf Basis des Wodkas "Partisan" eine Verkostung seiner neuen Kreationen durch. Dazu werden "Butterbrody", belegt mit regionalen und russischen Produkten, angeboten.

In der anschließenden Live- Reportage von Holger Fritzsche spielt auch ein Weimarer Bürger eine nicht unwesentliche Rolle. In dieser aktuellen und unterhaltsamen Film- und Fotoreportage präsentiert Holger Fritzsche mit viel Humor das, was ein Land so besonders macht. Er berichtet von seinen zahlreichen Reisen in die schönsten Gegenden Russlands. Von winterlichen Abenteuern am Baikalsee, vom Sommer am Schwarzen Meer, von Michael Kalaschnikow, vom Jesus von Sibirien, vom Wodka und der Jagd und vom Reisen auf der legendären Route der Transsib. Russland steht derzeit massiv in der Kritik. Aber die Realität ist vielschichtiger als das Bild, welches die Medien präsentieren. Und die Russen reagieren auch anders auf die Sanktionen des Westens als erhofft. Außergewöhnliche Geschichten, verbunden mit Fotografie, Film, russischer Musik und einem fundierten Live-Kommentar ergeben einen eigenen, sehr kurzweiligen Stil.

Im Anschluss erfolgt die Präsentation des neuen Bildbandes "Wodka, Weite, Abenteuer- Unterwegs mit der Transsib".

Veranstalter: Michael Häublein

Karten gibt es für 13,- Euro in der Tourist-Information Weimar und für 16,- Euro / Schüler & Studenten für 14,- Euro an der Abendkasse.