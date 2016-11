Jindrich Staidel Combo - "Böhmische Weihnachten" im mon ami

Weihnachten und Jazzpolka gehören in Böhmen zusammen wie in Dresden der Christ zum Stollen. Die Jindrich Staidel Combo freut sich mit Auszügen aus ihrem Programm „Advent – Zeit rennt“ wieder in Weimar zu gastieren. Pro Haska wird wie immer ein- und leitende Worte sprechen und Ihnen erklären, wo in Böhmen noch „Schwipp“ über Tage abgebaut wird. Dazu einzigartige Klänge aus Staidels langem Schaffen, bei denen wie immer gilt: „Eine stille Nacht sieht anders aus.“Besetzung: Jindrich Staidel - trombone / Pro Haska – saxophone / Manitschka Krausonova – accordion / Marek Pech – tuba, bass / Matjes Polka – drumsWeitere Infos unter www.jindrich-staidel.de Veranstalter: mon amiEintritt: 9,- Euro / 6,- Euro / WP