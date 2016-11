Kleiner gemütlicher Weihnachtsmarkt am 2. Advent in Legefeld

Nach erfolgreich durchgeführtem Sommerfest in diesem Jahr, haben sich die Legefelder öfters durchzuführende gesellige Zusammenkünfte gewünscht. Deshalb wird es kurz entschlossen, am nächsten Sonntag, den 4. Dezember 2016, also am 2. Advent, auf dem Legefelder Dorfanger einen kleinen gemütlichen Weihnachtsmarkt geben. Dieser wird mit dem Gottesdienst, welcher musikalisch von den Bläsern der Weimarer Kreuzkirche begleitet wird, eingeläutet. Mehr dazu: Siehe Flyer