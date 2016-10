Konzert der Spandauer Bälger begeisterte die Zuhörer

Über 70 Gäste fanden den Weg ins Schloss um dieses einmalige Konzerterlebnis zu erleben.Das Programm reichte von Klassik bis Rock und wurde von den jungen Musikern so brillant vorgetragen, dass die Zuhörer in Begeisterung gerieten und der langandauernde Beifall der schönste Dank an die Akkordeonspieler war.Ein kleines Büffet mit Kaffee und Kuchen, gesponsert von Vereinsmitgliedern, sorgte in der Pause für das leibliche Wohl.Der Spendenerlös des Kuchenbüffets und eine Spende der Musiker kommen dem Schlossverein Blankenhain e.V. für die weitere Vereinsarbeit zu Gute.Beim anschließenden Gespräch mit den Ensemblemitgliedern erhielt der Schlossverein die Zusage, dass im Sommer 2017 ein Konzert im Schlosshof auf der Agenda steht.