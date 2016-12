Kriegsspielzeug. Räuber und Gendarm - Waffen im Kinderzimmer

Immer mehr der großen Spielzeugproduzenten wie Mattel, Hasbro und LEGO setzen auf militärische Themen, jede dritte LEGO Figur hat mittlerweile eine Waffe in der Hand.

Mit coolen Maschinengewehren und bunt leuchtenden Schwertern werden bewaffnete Konflikte als großes Abenteuer und wichtige Charakterprüfung dargestellt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich daraus im Laufe der Zeit die Bereitschaft entwickelt, Waffengewalt als erstes Mittel zur Konfliktlösung beim Spielenden zu etablieren. Die über das Spielzeug und die damit verbundenen Medienprodukte – Filme, TV-Serien und Videospiele – vermittelten militärischen Strategien werden nicht spurlos an den nächsten Generationen vorüberziehen. Am Beispiel des weltweit größten Spielzeugherstellers LEGO zeigt der Vortrag „Räuber und Gendarm – Waffen im Kinderzimmer“ unter welchen Einflüssen die Entwicklung zu immer brutaleren Spielzeugen ihren Anfang genommen hat. Die globale Ausrichtung des Konzerns und die geschlechterspezifische Produktentwicklung, bzw. Gender-Marketing, sind nur zwei Treiber dieser in der gesamten Branche zu beobachtenden Tendenz. Am Beispiel LEGO wird auch deutlich, dass nicht allein der Konzern die Verantwortung für diese Entwicklung trägt, sondern auch seine Kunden. Ein Vortrag, der zur vorweihnachtlichem Nachdenklichkeit passt.Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.Weitere Informationen zu Frieden und Abrüstung unter: www.weltohnewaffen.de kontakt@weltohnewaffen.deVeranstalter: Initiative „Welt ohne Waffen“