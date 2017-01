Kuratorenführung und thematische Annäherung

Weimar : ACC Galerie |

Ann-Kathrin Rudorf, Berlin



Die Ausstellungs-Co-Kuratorin Ann-Kathrin Rudorf spricht über Ideen, Motive, Künstler und Werke der Schau. Als freie Kunstmanagerin und Kuratorin befasst sich die Wahlberlinerin kritisch mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen, mit Zeitgeist und System, die unsere Gesellschaft prägen, und mit der Reflexion der Zukunft von intermediären Strukturen, (Kunst)Produktion, Arbeitsbedingungen und Lebensweisen.



Ann-Kathrin Rudorf hat an der Bauhaus-Universität Weimar, der Chung-Ang University Seoul und am University College for the Creative Arts Farnham studiert. Ihre Masterarbeit über die Geschichte der Kunstvereine und ihre gesellschaftliche Relevanz für ein demokratisches Gemeinwesen hat sie am Institut für Kunst im Kontext an der Universität der Künste Berlin geschrieben.



Nach Tätigkeiten für die Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin und das ACC, wo sie 2007 als FSJlerin ihre kuratorische Arbeit begann, arbeitet sie derzeit an einem Projekt über den Möglichkeitssinn (Robert Musil) und managt das Internationale Atelierprogramm von ACC und Stadt Weimar.



Freitag, 20. Januar 2017, 19:00 Uhr,

Eintritt: frei!