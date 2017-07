Weimar : Jugend- und Kulturzentrum mon ami |

Das Lyric Opera Studio Weimar präsentiert Die Zauberflöte, Mozarts letzte Oper, ein Meisterwerk über Verrat, Mitgefühl und die Liebe, welches das Ringen des Menschen um Weisheit und Tugend darstellt. Junge Opernsänger aus den USA, Kanada, Südamerika, Europa und Asien stellen sich vor in einer szenischen Aufführung in deutscher Sprache, inszeniert vom Künstlerischen Direktor Damon Nestor Ploumis.



43 internationale Gesangsstudenten aus 18 verschiedenen Ländern stellen sich dieser Herausforderung und nehmen in diesem Jahr am Sommerkurs des Lyric Opera Studio Weimar teil, wodurch ihr Einstieg in den deutschen Opernmarkt gefördert werden soll.



Über 350 Sänger haben sich 2017 für das mittlerweile international hoch angesehene Lyric Opera Studio Weimar beworben. Das Programm richtet sich an Sänger, die vor kurzem ihre Hochschulausbildung abgeschlossen haben und ihren beruflichen Einstieg am Theater vorbereiten. Teilnehmer der vorigen Jahre fanden von hier den Weg an das Deutsche Nationaltheater Weimar, die Deutsche Oper Berlin, die Semperoper Dresden, Glyndebourne sowie an weitere Theater weltweit.



Karten gibt es ab sofort bei Tourismus Weimar, Tel. (03643) 745 745, sowie an der Abendkasse.Kartenpreise € 15,00 und € 12,50