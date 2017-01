Ein Fan hat einmal gesagt, das Geheimnis dieser Band sei die Stimme – unverwechselbar, sympathisch und wärmend. Die Musik von Nica L`Hiver ist kein Glühwein auf dem Christkindelmarkt. Sie ist Nordlicht und Sternenstaub über einem weißen und stillen Feld. Und sie ist der Kamin, vor dem man sich auf einem Sessel einrollt und träumt. Seit vielen Jahren schon ist Annika Bosch auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Nachdem immer mehr eigene Kompositionen entstanden, präsentierte sie ihr Debüt-Album »Vilén« im Jahre 2013 mit ihrem Duo »Cayoux«. Heute Abend spielen an ihrer Seite die Musiker Martin Bosch, Philipp Martin und Clemens Litschko. Gemeinsam vereinen Sie das erste Mal alte und neue Kompositionen als Konzertabend. Die Stücke verbinden mit ihren eingängigen melancholischen Melodien und Grooves die Indie-Musik mit dem Pop und Jazz. Doch nie war ihr Bekenntnis so intim, so liebevoll und so nah wie in diesen Kompositionen. Freuen Sie sich auf einen Abend, der persönlich und einzigartig werden wird. Und freuen Sie sich auf Nica L`Hiver, eine Musik voll winterlicher Wärme und nächtlicher Helle.Veranstalter: mon ami WeimarEintritt: 9,- Euro / Schüler & Studenten 5,- Euro