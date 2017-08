„North Sea Gas“ am 12.August 2017 im Schloss Blankenhain (Thür.)

Folk-Trio ist mit neuem Album auf Tournee



Bereits zum 5. Mal gibt die schottische Folk-Gruppe „Nort Sea Gas“ im Schloss Blankenhain ein Konzert.



Mit dem Programm „Scottish Roots“ geht das Folk-Trio bei seiner Tournee zurück zu den Wurzeln. Mit dabei haben Dave Gilfillan (Gitarre, Banjo), Ronnie MacDonald (Gitarre, Bouzouki) und Grant Simpson (Fiddle) ihr neues Album „When We Go Rolling Home“. Es ist das 18. Seit der Gründung des Ensembles 1980. Zu hören sind während der Show die Titel dieser CD, aber auch Lieder aus 37 Jahren erfolgreicher Bandgeschichte. Zeitgenössische Songs treffen auf atemberaubende traditionelle Stücke. Balladen rufen wahre Beifallsstürme hervor und Liebeslieder gehen förmlich unter die Haut. Auf der neuen CD ist auch wieder eine Komposition von Bandchef Gilfillan zu hören. Mit „Haul Away“ setzt er dem traditionellen Fischfang, der heute am Boden liegt, ein Denkmal.

Erfolgreich ist North Sea Gas schon immer gewesen, wie zwei goldene und ein Dutzend silberne Auszeichnungen durch die schottische Musikindustrie beweisen. Außerdem gab es ausverkaufte Konzerte beim Edinburher Fringe-Festival sowie eine Ehrung durch das US-amerikanische Celtic-Radio für „The Fire And The Passion Of Scotland“ als „Bestes Album 2013“. Den Grund für die jüngsten Erfolge sieht Bandgründer Dave Gilfillan darin, dass die Besetzung seit 2006 dieselbe geblieben ist und nicht unwesentlich von Grant Simpson lebt, der die Fiddle rasant wie kaum ein anderer zum Klingen bringt. Dave Gilfillan sagt: „Wir spielen aus Freude an dieser fantastischen Musik unserer Heimat. Wenn wir dabei die Fans begeistern, können wir alles andere um uns herum vergessen.“



Sonnabend, 12. August 2017, 19:30 Uhr



Einlass ab 18:30 Uhr



Kartenvorverkauf in Blankenhain ab 25.07.2017 bei :



Sparkassenfiliale, Schuhhaus Jogmin, Poststelle Ludwig



Vorverkauf: 10,-€ Abendkasse: 12,-€



Kartenbestellungen zum Vorverkaufspreis unter 036459 62290