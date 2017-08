Weimar : mon ami |

Die Absolventenshow der Staatlichen Artistenschule Berlin 2017



Zwölf junge Artisten machen sich auf, ihren ganz eigenen Weg zu beschreiten. Türen zu

Varietés, Theatern und Festivals öffnen sich. Wohin der Weg führt, wird die Zukunft zeigen.

Eines ist jedoch sicher: die frischgebackenen Absolventen sind von nun an on the road.



on the road ist eine Spritztour de Force mit tollkühner Akrobatik, feinster Äquilibristik und

abwechslungsreicher Jonglage. In vielen kuriosen Geschichten, eingebettet in poesievolle

Choreographien, erzählen die Artisten von Begegnungen auf der Straße, aus dem Alltag und über sich selbst.

Egal ob im tiefsten Kreuzberg urbaner Streetstyle gelebt, auf der großen Piazza Tango getanzt oder am Broadway beschwingte Körper durch die Luft gewirbelt werden: Angetrieben von der unbändigen Lust, auf den großen Brettern dieser Welt zu stehen, brechen die jungen Wilden auf und zeigen jeden Tag auf's Neue, dass ihr Weg das Ziel ist.



Konzept/Regie/Choreographie: Tobias Fiedler

Karten sind für 16,-/ 10,- Euro (ermäßigt) zzgl. VVK-Gebühren in der Tourist-Information Weimar (03643 – 745745) sowie für 20,-/ 15,- Euro (ermäßigt) an der Abendkasse erhältlich.