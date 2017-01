Peru – Faszination und Mythos

Weimar : mon ami |

Peru ist bunt und vielfältig. Eindrucksvolle spektakuläre Berglandschaften, geheimnisvolle Kulturen und lebensfrohe Menschen prägen das Gesicht von Peru. Begleiten Sie Ralf Schwan in die Anden, der längsten Gebirgskette unseres Planeten. Unzugänglich, einsam, wild und zerklüftet stellt sich dieses einzigartige Gebirge dar. Die Cordillera Huayhuash, eines der kleinsten Gebirgszüge in den Anden Perus, vom Tourismus noch unentdeckt, soll unser Ziel sein. Diese Bergregion Perus zählt unter ambitionierten, welterfahrenen Trekkingfreunden und Bergsteigern zu den schönsten Bergabenteuern weltweit. Krönender Höhepunkt dieser Tour, war die erfolgreiche Besteigung des Diablo Mudo (5340 m). Nur Kennern ist die archäologische Schatzkammer im Norden des Landes bekannt. Die „Stadt des ewigen Frühlings“ Trujillo und der größten Lehmziegelstadt Südamerikas „Chan Chan“ und Hauptstadt des alten Chimu-Reiches, die Grabanlage des einstigen Moche-Herrschers Señor de Sipán, die Mumie der Senora de Cao und der Hexenmarkt von Chiclayo sind hier nur einige Höhepunkte. Machu Picchu, für die meisten Peru Besucher, das ultimative Ziel. Kaum bekannt, der Weg über den Salkantay-Trekk. Ein Geheimtipp für Bergfreunde - Länger, eindrucksvoll, spektakulär und am Ende “Machu Picchu“ … Erleben sie in dieser Live-Multivisions-Show, ein traumhaftes Berg- und Trekkingabenteuer mit kulturellen Höhepunkten, eines der faszinierendsten und mystischsten Länder Südamerikas in spektakulären Fotographien und Filmsequenzen.



Veranstalter: Ralf Schwan

Karten gibt es für 10,- Euro in der Tourist-Information Weimar sowie für 12, Euro an der Abendkasse