Weimar : MonAmi |

Fliegen Sie mit der TANZWERKSTATT Weimar ins Nimmerland!

„Peter Pan“ Fünftes vorweihnachtliches Tanzmärchen



Lassen Sie sich von den 160 Tänzern und Tänzerinnen der TANZWERKSTATT Weimar entführen in das zauberhafte Nimmerland, wo Peter Pan mit seinen Freunden spannende Abenteuer erlebt! Für das mittlerweile schon fünfte vorweihnachtliche Tanzmärchen der ebenso alten Tanzschule am Bahnhof diente diesmal die faszinierende Geschichte von James M. Barrie. Sie entstand 1904 in London als Theaterstück, bevor sie als Prosafassung die Welt eroberte. Nun also wird Sie auf einer Weimarer Bühne als Tanztheater erneut zum Leben erweckt!

Peter Pan, der Junge, der nie erwachsen werden will und dennoch von der rührenden Mütterlichkeit des Mädchens Wendy fasziniert ist, erfreut sich auf seiner Insel gemeinsam mit den verlorenen Jungs seiner Freiheit. Bis Wendy schließlich mit ihren Brüdern in die Geborgenheit ihres zu Hauses zurückkehren kann, während Peter Pan zurückbleiben muss. Die Geschichte erfreut sich vor allem bei Kindern jedoch besonders wegen den zahlreichen, fantastischen Gestalten so großer Beliebtheit: Da ist die Fee Glöckchen, der Piratenkapitän Hook, die Meerjungfrauen, mehr oder weniger wilde Tiere und die Indianertochter Tigerlilly.



Am 18. Dezember um 11:00 Uhr und um 16:00 findet das Tanzmärchen der TANZWERKSTATT Weimar wieder im Mon Ami auf der großen Bühne statt. Die Veranstaltung ist damit zum alljährlichen Highlight für die Kulturstadt geworden, bei dem zur Weihnachtszeit großen und kleinen Tänzern und Tänzerinnen der TANZWERKSTATT die Möglichkeit gegeben wird, verschiedenste Tanzstile in einer gemeinsamen Geschichte zu präsentieren. Mit aufwändigen Kostümen, Bühnenbild, Licht- und Videoinstallationen sowie wunderschöner Musik wird das Nimmerland des Peter Pan auf die Bühne gebracht. Die Umsetzung des Tanzmärchens wird in diesem Jahr erneut gefördert durch die Sparkasse Mittelthüringen sowie die Kulturdirektion der Stadt Weimar. Erleben Sie zusammen mit ihrer ganzen Familie ein bezauberndes vorweihnachtliches Tanzmärchen!

Karten sind in der TANZWERKSTATT (Brennerstr. 42) jeweils 16:00-19:00 Uhr erhältlich. Der Vorverkauf ist auf Grund der starken Nachfrage zu empfehlen. Eine Reservierung ist leider nicht möglich.



VVK: 10€ / 6€ ermäßigt, Abendkasse: 12€ / 8€ ermäßigt (Ermäßigungsberechtigt sind Kinder bis 10 Jahre)



Mehr Infos unter:

info@tanzwerkstatt-weimar.de

www.tanzwerkstatt-weimar.de

Festnetz: 03643/ 25 12 244

Handy: 0176/ 62 62 83 32

(telefon. Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12 und 18-20 Uhr)