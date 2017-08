Podiumsdiskussion: Die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg und die deutschen Kriegsgefangenen und Internierten

Prof. Dr. Beate Fieseler, DüsseldorfProf. Dr. Natalja M. Markdorf, Nowosibirsk1945 geht die Sowjetunion als Siegermacht aus dem Zweiten Weltkrieg hervor. Gleichzeitig leidet die Bevölkerung unter allgegenwärtigem Mangel, ihre Hoffnungen auf eine Liberalisierung des stalinistischen Systems erfüllen sich nicht. Beate Fieseler und Natalja M. Markdorf diskutieren vor dem Hintergrund der schwierigen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen nach 1945 über das Schicksal der deutschen Kriegsgefangenen und Internierten in sowjetischen Lagern.Beate Fieseler ist Professorin für Geschichte und Kulturen Osteuropas an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ihre Forschungsschwerpunkte sind u. a.die Geschichte der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg und in der Nachkriegszeit und die Geschichte desosteuropäischen Spielfilms.Natalja M. Markdorf ist Professorin an der Staatlichen Pädagogischen Universität Nowosibirsk. Ihre Forschungsschwerpunkte sind u. a. die Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen und Internierten inSibirien sowie die Lager des Gulag in Westsibirien.Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.