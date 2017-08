Präsentation des 6. Bandes der Weimarer Kinderbibel

Präsentation des sechsten, des letzten Bandes.

Es erwarten Sie in der Eckermann-Buchhandlung Weimar (Marktstr. 2) Musik, Grußworte, Lesung aus der neuen Kinderbibel, Erfahrungsberichte und Begegnungen bei Saft und Keksen sowie ein Ausblick auf den FERRATA-Vermittlungsraum in der Weimarer Herderkirche, der am 31.10.2017 zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

Wir bitten um Rückantwort bis zum 22.09.2017, damit wir besser planen können.Die sechste und damit letzte Staffel des mehrjährigen Großereignisses „Weimarer Kinderbibel“ wird mit der Präsentation von Band 6 abgeschlossen. In das Buch aufgenommen wurden die Geschichten und die Gestaltungen - als Techniken kamen Leuchttisch-Legetrick und Computergrafik zum Einsatz - von 70 Schülern, darunter 34 aus Weimar, 27 aus Eisenach und 9 aus Bad Berka. Einige der Geschichten werden von Schülerinnen und Schülern vorgelesen. Die Bände können bei der Literarischen Gesellschaft Thüringen e.V. bestellt werden.Zu Informationen zum Projekt besuchen Sie unsere Website: http://www.literarische-gesellschaft.de/projekte/w...