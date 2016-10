Puppentheater im Schloss Blankenhain

PUPPETTO - Das Puppentheater präsentiert:



"Schneewittchen und die 7 Zwerglein"



Am Sonntag den 16. Oktober lädt das Bürgeler Figurentheater alle Familien und Interessierte in den Schlosssaal 99444 Blankenhain ein, um einer ganz besonderen Vorstellung des alten Märchens beizuwohnen:



In der neuesten Produktion „Schneewittchen und die 7 Zwerglein“ begegnen die Kinder dem Märchenerzähler Franz Fusselbart. Diesen zeichnet vor allem eines aus: Er ist der mit Abstand vergesslichste Märchenerzähler der Welt. Leider hat er deshalb auch vergessen welches Märchen er den Kindern mitgebracht hat - ach ja, „Schneewittchen“- aber, wie ging das nochmal? Gott sei Dank kennen sich die Kinder mit diesem weltberühmten Märchen oft besser aus als Franz Fusselbart selbst, sodass sie ihn tatkräftig unterstützen können.



Beginn der Veranstaltung ist 16 Uhr!

Der Eintritt beträgt 5€ | Einlass ab 15.30 Uhr | Karten vor Ort