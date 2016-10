Puppetto zu Gast im Schloss Blankenhain

Am 16.10.2016 gastiert im Schloss Blankenhain das Puppetto-Puppentheater aus Bürgel.



Mit Charme, Kreativität und Improvisationstalent überzeugt Puppetto-das Puppentheater aus Bürgel vor allem die kleinen Zuschauer im Alter von zwei bis zehn Jahren. Aber auch so manche Eltern wurden schon beim Lachen und Mitfiebern erwischt. Die Puppenspieler Benjamin Bock und Christina Metzler-Bock setzen auf selbstgebaute Puppen sowie eigene Stücke und schaffen eine besondere Form des Mitmachtheaters auf Augenhöhe mit den Kindern.



In der neuesten Produktion „Schneewittchen und die sieben Zwerglein“ begegnen die Kinder dem Märchenerzähler Franz Fusselbart. Diesen zeichnet vor allem eines aus: Er ist der mit Abstand vergesslichste Märchenerzähler der Welt. Leider hat er deshalb auch vergessen welches Märchen er den Kindern mitgebracht hat-ach ja, „Schneewittchen“- aber wie ging das nochmal? Gott sei Dank kennen sich die Kinder mit diesem weltberühmten Märchen oft besser aus als Franz Fusselbart selbst, sodass sie ihn tatkräftig unterstützen können.



Veranstaltungsort: Schloss Blankenhain Saal im EG



Termin: 16.10.2016



Beginn: 16:00 Uhr



Kartenverkauf: 15:30 Uhr



Eintritt: 5,00 €