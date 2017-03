Richterkabarett „garantiert rechtmittelfrei"

Weimar : mon ami |

Entdecken Richtende die Berufung zum Kabarett, geht es nicht um ein Rechtsmittel. Ein solches wäre formlos, fristlos und fruchtlos, denn das Richterkabarett beackert furchtlos und (ver-)fassungslos die Welt der Paragraphen und Justiz mit satirischen, nicht mit richterlichen Sprüchen, sodass niemand verliert, vielmehr alle nur gewinnen – Rechtsuchende wie Besuchende.

Wenn Flüchtlinge im Keinasylartikel ertrinken, die Justiz dem Ministerium für Tourismus untersteht, der richterliche Durchschnitt als Maßstab gilt und die Unabhängigkeit auf der Karriereleiter abwärts steigt, vermittelt Kabarett die Realität nicht durch Übertreibung, sondern durch Untertreibung. Die vom Kölner Theaterregisseur Janosch Roloff betreuten Szenen, Glossen und Gesänge zeigen es auf: Richter sind auch nur Unmenschen.

Nach zwei Gastspielen 2008 und 2012 gibt es in Metzingen wieder Neue und Neues aus der Anstalt des Rechts, dem Land der Richter und Blender, wo Staunen geboten und Lachen nicht verboten ist. Bei diesem Richtfest gilt natürlich: In dubio pro(me)secco!

