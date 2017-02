Saalfeld / Meininger Hof: La Cenerentola von Gioachino Rossini

Die Inszenierung von Damon Nestor Ploumis im Meininger Hof in Saalfeld begeistert die Zuschauer vom Anfang bis zum Ende. Ploumis versteht es, wie kein anderer, dieses wunderbare Werk als wirkliche Opera Buffa auf die Bühne zu bringen. Dabei geht es Ploumis mit seiner Regie nicht um vordergründige Gags, sondern er bringt seine Eleven zu organischer Komik, die sich aus dem Stück und vor allem aus der Musik selbst entwickelt. So viel vergnüglicher und heiterer Spaß und von Leichtigkeit getragener Zauber, den erlebt das Saalfeld-Rudolstädter Publikum nicht ständig. Wer ist dieser Vergnügungs-Magier, der uns zum Träumen und Schmunzeln einlädt?Damon Nestor Ploumis heißt der Regisseur, der mit geschultem Händchen eine Regie-Choreographie entfaltet, mit der er Spannung und viele niedliche Späße verbindet.Da wird auf Besenpferdchen geritten und sogar ein lebensgroßes Pferd wird auf Rollen herein geschoben. Aschenputtel sieht einen Mann und alles fällt zu Boden. Hat der Mann sie erschreckt oder macht sie auf sich aufmerksam? Zitiert sie die Geste des von der Liebe Blitz getroffenen Mädchens oder erschrickt sie, weil sie sich verliebt glaubt? Später wird sie mit einem „Prada“-Karton entzückt. Don Magnifico (Alexander Adam-Leytes) lädt zur Weinprobe und einem opulenten Festschmaus im Schloss ein. Ein gesanglich und schauspielerisch exzellentes Menü richtet dieser magische Regie-Koch an und fordert zum Probieren auf.Die Handlung spielt ungefähr in der Entstehungszeit der Oper. Das Bühnenbild führt in eine barocke Zentralperspektive mit den augenzwinkernd dick aufgetragenen Scherzen der Opera buffa. Da erscheint der falsche Prinz Ramirio, prunkend und angeberisch, die Arme jovial ausbreitend. Vorausgeht ein Kleidertausch Ramiros mit seinem Diener Dandini. Das Kuriose liegt immer im Detail, da trippeln die Protagonisten asynchron und lösen damit Heiterkeitsausbrüche beim Publikum aus. Wind und Donner werden vor den Augen des Publikums mit Donnerblech und altertümlicher Windmaschine zelebriert. Das ist die Handschrift von Damon Nestor Ploumis.Bühne und Kostüme hat Mathias Werner entworfen. Diese superbe Symbiose löst beim schaufreudigen Saalfeld-Rudolstädter Publikum wahrhafte Begeisterungsstürme aus.Immer bewegen sich die Figuren und agieren dynamisch, bis sie an den entscheidenden Stellen, der Opera buffa getreu, an die Rampe treten und in herrlichsten gedrechselten Portamenti, die sie durch ihre Koloraturen und Fiorituren virtuos ausschmücken, die Hörer zugleich faszinieren, aber auch die Wahrheit aussprechen.Rossinis Opernlibretto besitzt viele virtuose Schnellsprechstellen, die wirklich nur Italienisch funktionieren und Mark Williams (Ramiro) meistert diese Stellen brillant. Als Don Ramiro besticht er durch Präzision und Humor. Er ist wie ein süffiger prickelnder Champagner, handgerüttelt und sorgsam serviert.Dandini köstlich gesungen und gespielt von Christopher Kelley, gern vertritt er seinen Prinzen in dessen Amt und er weiß es lukullisch umzusetzen. Der Verführung gehen die beiden heiratstollen Schwestern Tisbe (Carolina Rennó) und Clorinda (Michelle Ryan) voll auf den leckeren Leim. Die beiden Schwestern wollen ins gemachte Nest und dort wartet auf sie Christopher Kelley als Dandini, als „gewitzter Prosecco“ und macht sie beschwipst.Angelina, la Cenerentola, wird verkörpert durch Katerina Kovanji. Katerina Kovanji betört nicht nur mit den hohen, sondern vor allem mit den tiefen und samtweichen Tönen ihres glockenklaren Mezzosoprans. Dabei fließt ihre Stimme mühelos und mit viel Volumen. So eine Stimme ist wie ein Edel-Wein, den man in Zukunft öfter trinken möchte.Don Magnifico, dargestellt von Alexander Adam-Leytes, ist von wahrhaft glucksendem Humor, selbstironisch, spritzig und mit saftigem Bass. Ein Lebemann alter Schule, der seinen Portwein zu genießen versteht und das Zukunftswohl seiner Töchter immer im Blick hat. In dieser Rolle ist er für das Saalfeld-Rudolstädter Publikum ein wahrer Gewinn, der auch die Lachmuskeln ständig köstlich provoziert.Tisbe, Carolina Rennó und Clorinda, Michelle Ryan sind Don Magnificos Töchter. Carolina Rennó als Tisbe, Mezzosopran und Michelle Ryan als Clorinda, Sopran spielen ihre Rollen mit sehr differenzierten Charakteren, dabei zeigen sie sich schauspielerisch in der Präsentation weiblicher Untugenden mit viel Geschick. Sie sind intrigant und neidisch, ein bisschen gehässig und konkurrieren jeweils einzeln um die Gunst des falschen Prinzen. Ein Theaterblut, wie Rossini, hätte an diesen würzigen Rosé-Weinen seine wahre Freude gehabt.William Osorio als Alidoro, verkörpert den Hauslehrer und verkleideten Bettler, der die richtige Frau für seinen Prinzen sucht. Dabei präsentiert er spielerisch einen erfahrenen Pädagogen und einen weltgewandten schlitzohrigen Adjutanten seines Chefs. Dieser schon reife Bass schmeckt nach Brandy allerfeinster Sorte.Damon Nestor Ploumis knüpft mit seiner „La Cenerentola“ an die spielfreudige Commedia dell’arte an. Karnevalesk führt er die Figuren durch zahlreiche Verkleidungen und Rollenwechsel schließlich in die Irre. So geht es bisweilen ziemlich turbulent zu – dennoch bleibt Raum für Momente tiefer Innigkeit und Poesie. In den Liebesszenen zwischen dem Aschenputtel Angelina und ihrem Prinzen Don Ramiro wird dies deutlich.Oliver Weder dirigiert seine Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt mit dem festen Plan, dass es allen leicht und köstlich schmecken möge. So richtig italienisch, mit vielen würzigen Noten und niemals schwer im Magen liegend. Amateurköche würden an so einer Rezeptur scheitern. Vielleicht käme ein dicker Kloss heraus. Oliver Weder erweist sich als ein Meister-Arrangeur. Er versteht es Rossinis gewollte südliche Leichtigkeit feingewebt und mit lauschigem Fluidum aus dem Orchestergraben fließen zu lassen. Wie in einem musikalischen Schlaraffenland ergießen sich die herrlichen Noten, wie ein köstlicher Strom, auf die Hörer. Von der Ouvertüre bis zu den Schlussarien schmeckt Oliver Weder seine Interpretation feinsorglich ab. Der Orchesterklang wirkt mit den Sängern so harmonisch, dass man mit dem Hören nicht aufhören will. Oliver Weder beweist mit seinem Dirigat, dass er auch als Meister des heiteren Spiels ein wirklich glückliches Händchen hat.Rossinis Opera buffa wird bei Damon Nestor Ploumis zum Gesellschaftsspiel der Lust an Rollenwechseln und Rauschzuständen aller Art. Die atemberaubenden Koloraturen Aschenputtels lässt er dabei zu einem fulminanten Aufstieg werden. Das alles geschieht natürlich mit Augenzwinkern im Spiel. Die verschiedenen Figuren aus der „Welt des Komischen“: einen philosophischen Zauberer, einen gefühlsverwirrten Prinzen, einen ehrgeizigen Stiefvater mit zwei heiratswütigen Töchtern und einen aufrührerischen Diener in Prinzenkleidung, macht er zu einem aufklärerischen Märchen vom „Triumph der Herzensgüte“.Das alles wird von den jungen Sängern des Lyric Opera Studio Weimar mit einer enorm guten Ensemble-Leistung gesungen und gespielt, so dass man als Zuschauer gar nicht genug davon bekommen kann.Ausgezeichnet sind auch die Leistungen des Chores, in dem alle Sänger des Kurses mitmachen: Pihla Terttunen, Seamus MacCallum, Yuanyuan Barbara Jin, Ugur Okay, Leah Manning und Ekaterina Beldei, William Desbies, John Ford, Constandinos Tsourakis und Dmitri Ribero, Roberto Virgili und Derek Rue sowie Susanna Hogan und Suma Mellano.So gibt es zum guten Schluss lang anhaltenden Applaus und alle gehen angeheitert nach Haus. In einem Sinnenrausch, der ohne Kater lange fröhlich stimmt. Bravo!Damon Nestor Ploumis wird damit seinem Regie-Credo gerecht. Er will das Publikum unbedingt unterhalten. Wer in seine „Lyric-Opera“-Vorstellungen kommt, der soll einen unterhaltsamen Abend und viel Freude an den Sängern und der Musik haben.„Unterhaltung statt Unterricht“ ist dabei die treibende Formel im LOSW. Professionalität ist wichtig, aber auch der Spaß soll dabei sein. Diese Mischung sorgt für den Erfolg und im Meininger Hof in Saalfeld für begeisterte Zuschauer. Vivat!