Weimar : Tanzwerkstatt |

Premiere! Salsa Café bei uns in der Tanzwerkstatt in Weimar!





Im späten Herbst wird es bei uns richtig Heiß!

Schwingen Sie mal wieder das Tanzbein zu rythmischen und sinnlichen Klängen oder

entspannen Sie bei leckerem Kuchen und frischem Kaffee bei uns in der Tanzwerkstatt in Weimar.





Unser Tanzlehrer steht Ihnen dabei mit Rat und Tat beiseite. Das Salsa Café richtet sich an alle die bereits Erfahrung gesammelt haben aber auch an jene die Salsa erst kennenlernen möchten.



Also frischen Sie auf, was in Vergessenheit geraten ist, wenden Sie gelernte Figuren an, oder wagen Sie die ersten Schritte auf dem Parkett – bei uns ist jeder herzlich willkommen! Es wird schön!







Wir freuen uns auf Sie!



Das Team der TANZWERKSTATT