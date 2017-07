Schützenfest in Bad Berka

Hauptanliegen eines jeden Schützenvereins ist das sportliche Schießen in den verschiedenen Disziplinen mit unterschiedlichen Sportwaffen.Als kleinen Ausschnitt des von uns betriebenen Sports, findet für interessierte Besucher in unserem Schießstand am Schützenhaus von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr das Gästekönigschießen mit dem Luftgewehr statt.Die drei besten Gastschützen werden ab 15.00 Uhr während des Böller- und Kanonenschießens auf der Bornwiese mit Urkunden und Prämien ausgezeichnet.Zum Böller- und Kanonenschießen, übrigens das einzige im Kreis Weimarer Land und auch darüber hinaus, haben wir eine Reihe befreundeter Vereine eingeladen, die zum Teil in historischen und traditionellen Uniformen erscheinen. Sie bringen Hand- und Schaftböller, Standböller und Kanonen mit. Gemeinsam mit einer unserer eigenen Kanonen, erinnern wir an die Pflege der Jahrhunderte alten Tradition des Schützenwesens.Am Nachmittag gibt es wieder den weithin bekannten Kuchenbasar im Schützenhaus. Kuchen aus dem Laden oder der Tiefkühltruhe wird unseren Besuchern nicht aufgetischt, sondern solcher, der von den Schützenfrauen und auch Männern selbst gebacken wurde.Überhaupt wird das Schützenfest eine Veranstaltung für die ganze Familie sein.Von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr läuft der Frühschoppen mit Musik zur Unterhaltung. Am Nachmittag sorgt die bekannte, in unserer Region beheimatete Sängerin Regina Ross mit ihrem Repertoire für abwechslungsreiche Unterhaltung und gute Stimmung.Die Kleinen können sich beim Kinderschminken und Basteln vergnügen.Bratwurst, Brätel, Fettbrot und Fischbrötchen stehen für die Hungrigen bereit. Gegen den Durst gibt es am Bierwagen allerlei Getränke.Auf sportlichem Gebiet schießen wir intern im Verein und nehmen an Wettbewerben auf Kreisebene teil. Vordere Platzierungen und Kreismeistertitel sind meist das Ergebnis.Zur Ermittlung der aktuellen Vereinsbesten haben wir in diesem Jahr den Schießstand für Kleinkaliberlangwaffen in Blankenhain genutzt.Am Vorabend des Schützenfestes wird vereinsintern verkündet, wer im Jahr 2017 Schützenkönigin und Schützenkönig geworden ist. Beide vertreten mit ihrem Gefolge, den Rittern und Hofdamen, unsere Schützengesellschaft bei Festen und Veranstaltungen anderer Vereine, sowie auf Kreis- und Landesebene.Das Schützenfest 2017 ist vorbereitet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und hoffen auf zahlreiche Gäste.Zum Böller- und Kanonenschießen weisen wir vorsorglich darauf hin, dass es sehr laut wird. Die Besucher sollten sich und vor allem kleinere Kinder, gegen Lärm schützen. Mitgebrachte Haustiere sollten in sicheren Abstand verbracht werden.Gern beantworten wir auch Fragen zum Schützenwesen und einer Mitgliedschaft in unserem Verein.Richard König1. Schützenmeister