„Selbstbestimmt? Bestimmt! – Frei spielen – frei sich bilden – frei sein“

In unserer vermeintlich freien Welt unterliegen die Menschen einer Vielzahl von Unfreiheiten. Die Fetische des zügellosen Wachstums und der Optimierung haben Normen erschaffen, die ein freies Entfalten massiv erschweren und einschränken. Freies Spielen wird heute den Menschen sowohl strukturell als auch ideell vorenthalten. Wo und wann können die Menschen noch frei spielen – ohne pädagogische Anleitung, ohne Spielregeln? Die Bedingungen dafür sind kaum noch gegeben. Im freien Spiel wird verarbeitet, erprobt, korrigiert, experimentiert. Die sich dabei entfalteten Fähigkeiten sind das Substrat für das Gedeihen von Bildung und Bildung ist das Fundament für ein freies und selbstbestimmtes Leben. Freie Bildung ist von Neugier und Begeisterung getragen, intrinsisch motiviert, nachhaltig und von großem Wert für den Einzelnen und somit die Gesellschaft. Statt Gleichschaltung und Mittelmaß schafft freie Bildung Vielfalt und Professionalität. Damit eröffnet sich eine Vielzahl von Wegen für individuelle und beglückende Lebensgestaltung, die natürlicherweise nur in Kooperation und Konsens im Miteinander gelingen kann. Ein selbstbestimmtes Sich-Bilden und Leben fördert Verantwortung nicht nur sich selbst, auch der Gesellschaft gegenüber und ist damit das Fundament einer gelingenden Demokratie.

Doch durch immer stärkere Reglementierungen wird zunehmend die Chance auf ein freies und selbstbestimmtes Leben vorenthalten. Der freie Wille und in seiner Folge das selbstbestimmte Leben gelten als die größten zivilisatorischen Errungenschaften. Doch wir stecken in einem Dilemma, wenn wir diese Errungenschaften vor uns her tragen, sie aber nicht wirklich (vor)leben, den jungen Menschen in unserer Gesellschaft vorenthalten, alten Menschen diese Fähigkeit absprechen und somit Meinungsbildung, Mitbestimmung und damit Demokratie blockieren. Mit dem Symposium werden die drei sich bedingenden Aspekte frei spielen, frei sich bilden, frei sein aus unterschiedlichen Fachdisziplinen beleuchten.



PROGRAMM

Moderation: Prof. Dr. Heinz-Jürgen Rickert (Bundeskoordinator der UNESCO-Projektschulen in Deutschland)



Freitag, den 27.01.2017

17.00: Begrüßung und Impulsvortrag: Sarah Pohl

18.00: Filmvorführung: „Ihre Zukunft ist ihre Vergangenheit“ aus der Reihe

„Kinder der Welt“ von Gordian Troeller

19.00: Forum „Auf der Suche nach dem Selbst?“ mit Referenten und Publikum



Samstag, den 28.01.2017

9.00: Prof. Dr. Thomas Mohrs: „Frei sein – eine neuro-philosophische Betrachtung: Denn

das Gehirn kann sich nur selbst belehren!“

10.30: Karen Kern: „Vom Alten zum Innovativen – Von der Praxis eines Ausbruchs“

12.00: Mittagspause

13.00: Offenes Gespräch I

14.00: Impulsreferat zum Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre:

Michael Wiegleb M.A.: Thema folgt in Kürze

15.00: Franziska Klinkigt: „Selbstbestimmt oder fremdbestimmt? –

Nachdenkliches zur strukturellen Gewalt“

16.30: Kaffeepause

17.00: Offenes Gespräch II

19.00: Dr. Alan Thomas: „Autonomous education and informal learning“

(in englischer Sprache)



Sonntag, den 29.01.2017

9.30: Bertrand Stern: „Vom widerwärtigen Gegenstand zum gegenwärtigen Widerstand“

11.00: Sarah Pohl: Frei spielen – Kritische Betrachtungen zum Wandel des Spiels und der

Notwendigkeit des Malspiels“

12.30: Forum: „bestimmt! selbstbestimmt!“ mit Referenten und Publikum



Nach jedem Vortrag gibt es ausführliche Gesprächs- und Diskussionsrunden



Veranstalter: Malspiel Erfurt & mon ami Weimar

Karten und Infos unter www.selbstbestimmt-bestimmt.de