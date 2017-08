Weimar : mon ami |

Mit einer Mischung aus Improvisation und skurrilen Episoden bietet Ihnen dieses Programm eine Unterhaltung der besondern Art.

Zwei Clowns versuchen die Tücken des Miteinanders zu meistern und stolpern dabei durch sämtliche Emotionen.

Lebendig, charmant, poetisch und fast ohne Worte sind sie auf der Suche nach dem Glück.

Steigen Sie mit ein, in das Karussell der Gefühle und lassen sie sich lachend davontragen in die Welt der Clowns.

Ein Abend der Ihnen gewiss noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Besetzung: Clownsduo „Schakeliene & Cosmo“ alias Astrid Tuschy und Ralf Froh

Eintritt: 8, - Euro/ 5, - Euro (ermäßigt)