Spielzeug-Tauschbörse

Weimar : Stromergarten |

Jeder hat sie - sie liegen verstaubt und vernachlässigt im Weg rum: unbenutzte Spielsachen! Keine guten Vorzeichen für eine glückliche Beziehung. Dann wollen wir dem Glück mal auf die Sprünge helfen, indem wir Altes beenden und Neues anbahnen. Den schnöden Mammon lassen wir einfach weg – hier wird getauscht! Ihr bringt mit, was traurig in den Ecken liegt. Packt Eure Kiste aus und schaut, wem beim Anblick Eurer alten Schätze die Augen leuchten – ihr solltet euch unterhalten! Und weil im Stromergarten auch noch Platz ist, können neue Spielbeziehungen gleich getestet werden. Vom vielen Verhandeln und Reden können sich die Fachbesucher und ihre Begleiter bei Waffeln, Muffins, Kaffee, Tee u. a. in gemütlichen Ecken des Stromergartens erholen.